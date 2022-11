La telefonata Mattarella - Macron (concordata con Meloni e Tajani) argina la crisi su Ong e migranti

- Il primo a diffondere il contenuto dellaè stato l'Eliseo. Un comunicato sintetico questa mattina con un messaggio chiaro: i due presidenti hanno ribadito "la grande importanza delle ...Marco Antonellis per https://www.ilgiornaleditalia.it GIORGIA MELONI IGNAZIO LA RUSSA SERGIOLa notizia dellatra Macron e Sergio, anticipata stamattina presto da questo giornale è la notizia del giorno. Il braccio di ferro ...Il ministro forzista attacca le ong: “Danno appuntamenti sul mare” ai barconi. E chiede un consiglio Affari Interni ed Esteri congiunto con un obiettivo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...