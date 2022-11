La spadista udinese Giulia Rizzi oro a squadre nella prima prova di Coppa del Mondo stagionale

Leggi su udine20

(Di lunedì 14 novembre 2022) Epee Woman In photo: ITA Photo Alegni/BizziTeamDopo l’argento individuale conquistato da Michela Battiston venerdìsciabola ad Algeri, arriva una medaglia d’oro per un’altra schermitrice friulana nel primo weekend dideldella categoria Assoluti. Laha vinto, assieme alle compagne Federica Isola, Rossella Fiamingo e Roberta Marzani, la gara adelladell’arma triangolare, ospitata nel weekend a Tallinn, in Estonia. L’Italia ha dominato la gara. L’inedita formazione azzurra – rispetto al quartetto vicecampione delerano fuori l’altra friulana Mara Navarria, per i postumi dell’intervento al ginocchio ...