La satira social nella satira di chi ha paragonato Corrado Guzzanti a Enrico Montesano

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 14 novembre 2022) Di strambe teorie di difesa, nelle ultime ore, ne sono state scritte e dette tante. Da chi prova a concentrare l’attenzione sulla frase scritta sul retro di quella maglietta – quel “memento audere semper” di dannunziana memoria -, a chi prova a sostenere “l’ingenuità” del gesto di indossare una t-shirt con lo stemma (ben visibile come uno scudetto sul petto) della X Mas (Decima Mas), una delle più sanguinarie formazioni militari che hanno contribuiti agli orrori del nazi-fascismo in Italia. Poi c’è chi, nel vuoto paradossale di questo buco nero, ha provato sarcasticamente a mettere sullo stesso pianoed. L’intento – però – non è riuscito, visto che in tanti non hanno capito l’ironia dietro quel parallelismo. LEGGI ANCHE > Possibile che la Rai non abbia ...