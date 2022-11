La riconquista di Cherson esalta gli Ucraini e fa arrabbiare i nazionalisti russi

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’abbandono russo diè probabilmente uno dei più importanti momenti di questa guerra, sicuramente uno dei più significativi dal punto di vista simbolico. La città è il capoluogo dell’omonima regione, e la propaganda russa aveva fatto della sua tenuta una questione di vita o di morte. Dal punto di vista strategico e tattico,è un punto nevralgico, che controlla l’accesso al Mar Nero tramite il fiume Dnepr. Era la possibile base russa per operazioni verso ovest, verso Mykolaiv. Ora potrebbe fungere da base per ipotetiche operazioni ucraine verso la Crimea, e ovviamente verso est, Melitopol, Mariupol, Donetsk. In questi giorni si vedono uomini e donne che cantano e ballano per le strade, sventolano bandiere ucraine, i ragazzi si arrampicano per rimuovere i cartelloni pubblicitari, molti acclamano i soldati che ...