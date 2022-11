La quarta dose non funziona e dura solo 120 giorni Il report dell' ISS che spariglia le carte della pandemia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Con tante inoculazioni di vaccino Covid cala l’immunizzazionea persona. Questo in soldoni l’effetto paradosso che sembra emergere dagli ultimi dati delche l’Istituto Superiore di sanità pubblica l’11 novembre, con riferimento al 9o stesso mese... Segui su affaritaliani.it

L'ultima sparata di Pregliasco Dopo aver cantato una versione pro vaccini di "Tu scendi dalle stelle" con Massimo Giletti - "Ladevi fare se Natale vuoi festeggiare" , il ritornello ...commenta Sul fronte delle vaccinazioni Covid l'Italia è 'con le quarte dosi uno degli ultimi Paesi d'Europa'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, nel corso di una ...Dopo la versione pro vaccini di "Tu scendi dalle stelle", ecco il consiglio del virologo per le feste di compleanno: "Bisognerebbe indossare visiere per evitare goccioline" ..."Con le quarte dosi siamo uno degli ultimi Paesi d'Europa ". Ad affermarlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. "Noi abbiamo svoltato nel 2021 sia con le coperture vaccinali, sia c ...