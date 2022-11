La promessa di Jeff Bezos | donerà quasi tutti i 124 miliardi di dollari del suo patrimonio in beneficenza

(Di lunedì 14 novembre 2022), il fondatore di Amazon e terzo uomo più ricco del mondo secondo la classifica Bloomberg Billionaires, con unstimato che si aggira intorno ai 124di, darà inbuona parte della sua ricchezza. È quanto dichiarato dallo stessoin un’intervista alla Cnn. La maggior parte delsarà devoluto alla lotta al cambiamento climatico e a sostegno di «coloro che possono unire l’umanità in questo momento di profonde divisioni politiche e sociali»., intervistato insieme alla sua attuale partner, la giornalista-filantropa Lauren Sánchez, ha dichiarato che questo tipo di decisioni non sono facili: «La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile. Sto riscontrando che la ...

