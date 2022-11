La Juve vince ancora | ecco il segreto della svolta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sesta vittoria consecutiva in campionato per lantus che batte la Lazio: rinascita dei bianconeri Lantus batte la Lazio nel posticipo15esima giornata del campionato di Serie A e conquista il terzo posto: bianconeri… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

La Juventus batte 3 - 0 la Lazio,la sesta partita consecutiva in campionato senza incassare gol e va alla lunghissima sosta invernale al terzo posto in classifica, superando proprio la Lazio. Uomo - partita Moise Kean, autore ...TORINO - La Juventus3 - 0 in casa contro la Lazio nel posticipo che ha chiuso il 15° turno di Serie A . I ... Unaritrovata chiude con un'altra bella vittoria il 2022. La formazione di ...Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria contro la Lazio La Juventus vince ancora, questa volta batte la Lazio per 2-0 e chiude in bellezza il 2022. È il sesto successo consecutivo per i ...Al termine della partita tra Juventus e Lazio, da cui sono usciti vincenti i bianconeri con il risultato di 3-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'allenatore della Vecchia ...