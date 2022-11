Corriere dello Sport

La prima parte della stagione d'esordio di Angel Di Maria nella Juventus e nel calcio italiano è stata infarcita di infortuni più che di gol e di prestazioni da ricordare. Il Fideo, pronto ora per ...D'Agostino segna le due reti, per laStabia, nel primo tempo. Domenica prossima ospiterà il ... In ombra Malcore, ciAchik all'ultimo respiro. Lascia un tuo commento Tags: Andria CERIGNOLA ... "La Juve pensa già al dopo Di Maria: spunta l'idea Ferran Torres" La Juventus ha seguito per molto tempo Luis Alberto, che ora sarebbe in procinto di lasciare la Lazio, a causa del basso minutaggio ...TORINO - « Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, crederci ancora. La Juve non si arrende mai »: le parole di Omar Sivori sono state scelte dai tifosi bianconeri sulla app d ...