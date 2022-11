La Juve mette la sesta e vola al terzo posto | doppietta Kean | Lazio ko

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lantuslae non intende più fermarsi. Nel congedarsi davanti al suo pubblico in questo anno solare tribolato e pieno di amarezze, completa la sua rincorsa ai piani alti della classifica, supera per 3-0 anche lo scogliodell'ex Sarri, firma la vittoria consecutiva numero sei (anche questa come le altre cinque senza subire gol) e si piazza alin solitaria con l'obiettivo a gennaio di 'progettare' la grande rimonta. Nulla infatti sembra più impedire alla squadra di Allegri, rinata nello spirito, nella solidità dei suoi elementi e nella compattezza di un gruppo ritrovato, di puntare il più in alto possibile, cacciando via definitivamente il lungo periodo buio che l'aveva fatta scire verso una preoccupante involuzione. Una serata ...

Proprio nel finale di frazione larompe l'equilibrio con l'attaccante azzurro , che scappa in ... trovando la terza rete con Milik chedentro su assist di Chiesa. Prima del triplice fischio ...Casale 5,5: soffre il peso dell'attacco bianconero, gara in salita, in affanno quando lail turbo. Romagnoli 6: è il più affidabile del reparto. Lotta e si dimena, cerca di dare l'esempio ...Il pallone resta lì per Kean che mette in ghiaccio il match. Il primo tiro nello specchio della Lazio è un rimpallo su Luis Alberto che impegna Szczesny. La Juve si diverte con gli ingressi di Chiesa ...Ospite negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato così la vittoria della Juventus sulla Lazio: "Per organizzazione, per letture della gara, per la lezione ...