La gioventù che avanza

(Di lunedì 14 novembre 2022) Una data, il 5 novembre 2001, no non è una data di uno show storico o di un match da ricordare della WWE, ma la data di nascita di una delle superstar più giovani e talentuose del brand di NXT, Roxanne Perez. Una ragazza nativa di Laredo in Texas che si è lanciata fin da giovanissima nel mondo del wrestling, a soli 13 anni aveva già iniziato i suoi allenamenti per arrivare tre anni dopo sotto la guida di Booker T nella Reality of Wrestling. Il suo esordio ufficiale sempre nella stessa federazione nel 2018 a circa 18 anni, più o meno. I primi successi nella stessa, per poi fare un passo importante come quello dell’approdo nella Ring of Honor dove è rimasta più o meno un biennio. Pensate che è stata addirittura la prima storica ROH Women’s World Champion, un regno durato quasi tre mesi. Poi a marzo del 2022 il passaggio che per me ha elevato ancora il suo livello tecnico e di ...