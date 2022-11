La Gazzetta del Motorsport | doppietta Mercedes nel GP del Brasile di F1

La Gazzetta dello Sport

Proroga fino a fine annoSuperbonus "Chiediamo al governo, prima che la norma venga pubblicata nellaUfficiale, che venga spostato almeno al 31 dicembre il termine ultimo per l'inizio lavori per i condomini con ...3 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Articolo Mercedes Benz Formula 1 LaMotorsport, Formula 1: Max Verstappen da record in Messico 2 31 Ottobre 2022 Trattativa avviata per la cessione del Liverpool: finirà all'asta I rumors sul prezzo La lunga sosta autunnale per il Napoli è già cominciata, con il morale alto per l'undicesima vittoria consecutiva conquistata in campionato. C'è stato subito il rompete le righe dopo… Leggi ...Ovviamente il terzino rappresenta comunque un asset del club. Per questo, nelle stanze del Fulvio Bernardini, stanno studiando la situazione per provare a capire se esistono i margini per ricucire lo ...