La dieta segreta di Kean | ecco cos’ha mangiato per perdere 6 chili

(Di lunedì 14 novembre 2022) Moiseè il grande protagonista di questa ultima parte di stagione e ora tutti quanti vogliono scoprire il motivo della sua rinascita. La Juventus ha saputo rialzare la testa in queste giornate di campionato, con i bianconeri che finalmente possono essere considerati una squadra che può lottare per lo Scudetto e grande merito è anche dello splendido periodo di forma di Moise, un attaccante che sta salvando in tanti casi la situazione della Vecchia Signora. Ansa FotoGiocare per la Juventus è un grande onore per tutti i calciatori ed è per questo motivo che chi veste la gloriosa maglia bianconera deve essere sempre pronto per poter diventare decisivo. Moiseè un prodotto del vivaio e tutti sanno benissimo che la speranza dei tifosi è quello di poter avere una squadre che possa essere quanto più possibile costruita proprio ...