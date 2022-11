La Confindustria tedesca non ha pagato «un euro al giorno» i rifugiati siriani nelle fabbriche

Leggi su facta.news

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il 10 novembre 2022, nel corso della trasmissione di La7 Piazzapulita, il giornalista Francesco Borgonovo ha affermato (qui dal minuto 2:32:55) che la«dava undi stipendio al» aiimpiegatidel Paese. Per questo motivo, secondo Borgonovo, assumere manodopera stranieraimprese italiane «livella verso il basso i salari di tutti». Si tratta di una notizia falsa. L’affermazione di Borgonovo fa riferimento alla decisione, annunciata nel 2015 dall’allora cancellieraAngela Merkel, di accogliere iprovenienti dalla Siria, dove dal 2011 è in corso una guerra civile. Per questo motivo, tra il 2015 e il 2016 ...