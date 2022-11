La coda per il cibo e quella per lo smartphone nuovo | il ritratto di un’Italia diseguale

(Di lunedì 14 novembre 2022) E’ lail simbolo energizzante di tanti che si ritrovano stipati per agguantare la prova del nove della propria esistenza: l’ultimo telefonino o gioco o pc. Qualunque trofeo che la forza della pubblicità costruisce e consegna alla nostra intelligenza mendicante, impoverita, svuotata di ragioni per le quali ha senso mettersi in. L’altra fila, che è l’altra faccia di una società così esile, prova invece la recrudescenza della povertà. Il bruco umano davanti ai luoghi in cui la povertà si fa miseria e l’onta della vergogna viene vinta dall’urgenza del bisogno, dalla necessità di un pezzo di pane. Pane Quotidiano (a cui anche la fondazione del nostro giornale destina un contributo) è lo snodo più conosciuto di Milano, il marciapiedi più lungo d’Italia. Ma Torino, Napoli, Roma, Palermo e mille altre città e paesi sono abitati da concittadini che ...

