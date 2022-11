(Di lunedì 14 novembre 2022) A Torino ci sono " al netto degli infortuni " gli otto migliori singolaristi del mondo. E poi c'è lui, Nick, che nessuno si sognerebbe mai di etichettare solo come doppista, e che pure in ...

In una giornata non proprio positiva (ma sono maggiori, nella, i demeriti di Kokkinakis),ha comunque trovato modo di lasciare qualche bel ricordo in tutti coloro che, come lui, ...Esordio conper Nicke Thanasi Kokkinakis alle Nitto Atp Finals 2022 di Torino di doppio. La coppia australiana ha ceduto al match tiebreak ai numeri uno del mondo, l'olandese Wesley Koolhof e ... Kyrgios, sconfitta e sarcasmo: 'Siamo cattivi modelli' A Torino ci sono – al netto degli infortuni – gli otto migliori singolaristi del mondo. E poi c'è lui, Nick Kyrgios, che nessuno si sognerebbe mai ...Tennis, Atp Finals Torino 2022: Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis sconfitti in doppio nella prima giornata da Koolhof e Skupski ...