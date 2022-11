Kvaratskhelia out anche con la nazionale

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Kvichasembra non sarà tra gli arruolabili per la prossima partita dellageorgiana contro il Marocco Kvichasalta l’ennesima partita di fila. Il calciatore georgiano di proprietà del Napoli dopo aver saltato le ultime partite con il club non sarà disponibile con la propriaper i prossimi impegni. Almeno: non ci L'articolo