Kvaratskhelia giocherà in nazionale? Arriva la notizia dalla Georgia

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 novembre 2022) Terminata questa prima fase di stagione, i calciatori impegnati al Mondiale sono pronti a volare in Qatar per difendere i colori del proprio paese. Nel Napoli sono cinque i giocatori convocati dalle proprie nazionali: Kim (Corea del Sud), Olivera (Uruguay), Anguissa (Camerun), Zielinski (Polonia), Lozano (Messico). Oltre a questi cinque giocatori, anche altri azzurri raggiungeranno i ritiri delle proprie nazionali (quelle non qualificate al Mondiale) per disputare alcune amichevoli: si tratta di Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori impegnati con l’Italia, Elmas con la Macedonia del Nord, Lobotka con la Slovacchia, Ostigard con la Norvegia econ la. Ma la presenza di quest’ultimo è in forte dubbio. Khvicha(Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images)salta ...