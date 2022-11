Kvaratskhelia a Tbilisi per Georgia-Italia | assiste al match di basket

... invano, di restare in incognito L'attaccante georgiano del Napoli , Khvicha, è ... Kvara è sulle tribune in compagnia della fidanzata Nitsa , a. Il match si svolge alla...Commenta per primo C'è anchedove la Nazionale italiana di basket affronta i padroni di casa per staccare il ticket per i Mondiali . Il giocatore del Napoli è rimasto ai box nelle ultime partite per una ...Dal calcio a basket il passo è breve. Khvicha Kvaratskhelia approfitta delle vacanze con il Napoli per godersi la nazionale georgiana di pallacanestro che oggi a Tbilisi - dove Kvara ...Una delle grandi passioni di Khvicha Kvaratskhelia, probabilmente la seconda più importante dopo il calcio, è il basket.