ATP FINALS 2022: PROGRAMMA SECONDA GIORNATA LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 2022 Ore 11:30(NED)/(GBR) - Kokkinakis (AUS)/Kyrgios (AUS) Ore 14:00 Medvedev - Rublev Ore 18:30 Mektic (CRO)/Pavic (...PROGRAMMA Atp Finals, Torino Pala Alpitour: non prima delle ore 11.30 " (1)vs (8) Kokkinakis/Kyrgios; non prima delle ore 14 " (4) Medvedev vs (6) Rublev; non prima delle ore 18:30 " ... Koolhof/Skupski-Kokkinakis/Kyrgios OGGI in tv: ORARIO e diretta streaming Atp Finals Torino 2022 Seconda giornata delle ATP Finals. A Torino stasera c’è l’esordio di Novak Djokovic che sfida Stefanos Tsitsipas ...Prima giornata di ATP Finals a Torino e c'è subito un colpo di scena. Rafa Nadal perde contro Taylor Fritz. Lo statunitense, numero 9 della classifica ATP, compie una vera e propria impresa contro il ...