Koelliker - Arriva Evum aCar | furgone elettrico 4x4

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non è passanto nemmeno un anno e mezzo dall'annuncio del rilancio del gruppocon l'inizio della commercializzazione delle auto elettriche (e non solo) di quattro nuovi brand cinesi. Oltre alle auto, fin da subito c'era un certo interesse per le flotte di veicoli commerciali, con la diffusione di furgoncini elettrici adatti alle consegne dell'ultimo miglio come di Maxus Edeliver (anche attraverso accordi nel renting con Noleggiare o Sicily by Car ). Ora il Gruppova avanti su questa strada, annunciando il nuovo accordo con laMotors, azienda tedesca specializzata nei settori dell'ingegneria elettrica ed elettronica e nella progettazione e sviluppo di veicoli full electric. In particolare, grazie a questa partnership commerciale,distribuirà in esclusiva sul mercato italiano ...