Kherson liberata | la visita a sorpresa di Zelensky | “Pace per tutto il Paese Stiamo andando avanti”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrsi è recato in, la città ucraina da pocodai russi. Lanon era stata annunciata ed è stata resa nota da fonti della presidenza. Secondo Reuters, che ha un testimone sul posto,ha ringraziato la Nato e i Paesi alleati europei per il sostegno e ha parlato alle truppe. “. Siamo pronti per la, laperil nostro”. La gente in città ha accolto con gioia l’arrivo delle truppe ucraine venerdì dopo che la Russia ha abbandonato l’unica capitale regionale che aveva catturato da quando Mosca ha lanciato la sua invasione. “A, ...

