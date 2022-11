Ken Shamrock su un ritorno in WWE | “Dovesse avere senso | certo che sì”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nella seconda metà degli anni ’90, la allora WWF cercò di implementare nel suo organigramma personaggi provenienti dal mondo delle arti marziali miste e dagli sport olimpionici. L’intento era quello di aggiungere “credibilità” e “realismo” alle contese sul ring. Fu il caso di Steve Blackman, con un passato da artista marziale, o Kurt Angle e Mark Henry provenienti da competizioni olimpiche. Tra questi ci fu anche Ken, esperto in lotta libera e primo campione dei pesi massimi della UFC. Una carriera da “primo” “The world’s most dangerous man” approdò alla corte di Vince Mcmahon nel 1997, e vi restò per solo due anni in cui vinse il titolo intercontinentale e i titoli di coppia della federazione. Nel 2002 è stato anche il primo campione della TNA, raggiungendo due primati importanti in una federazione di wrestling e in una di arti marziali. ...