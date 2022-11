Kaspersky e le previsioni APT 2023 | probabile un prossimo WannaCry

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) - Ledisulle Advanced Persistent Threat per ilanno si basano sul monitoraggio di oltre 900 gruppi e campagne APT Milano, 14 novembre 2022. I ricercatori dihanno presentato le lorosul futuro delle Advanced Persistent Threat (APT), definendo i cambiamenti nel panorama delle minacce che emergeranno nel. Gli attacchi a tecnologie satellitari e server di posta elettronica così come l'aumento degli attacchi distruttivi e delle violazioni, l'hacking dei droni e la prossima grande epidemia informatica – simile a quella di– sono alcune delleper ilanno. Le tensioni politiche del 2022 hanno determinato un cambiamento che si rifletterà sulla ...

per il 2023 Nel prossimo anno il vendor continuerà a invitare i partner a investire nelle competenze, perché è l'aspetto che più fa la differenza con i clienti. 'continuerà a ...per il 2023 ' La strada sembra abbastanza tracciata. Il percorso che vediamo nell'... Se invece guardiamo l'evoluzione dei gruppi APT, gli analistiindicano una radicalizzazione e ... Giampaolo Dedola, Senior Security Researcher - GReAT – Kaspersky, fa il punto sulle attività del suo team di ricerca, sulle dinamiche di lavoro nella sua azienda e preannuncia qualche previsione cyber per il 2023.