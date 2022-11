Juventus - Lazio 3 - 0 | highlights VIDEO | voti e retroscena Milinkovic - Savic

...del Diavolo e vittoria preziosa per restare a meno 8 dal Napoli invincibile di questo inizio stagionale (la squadra allenata da Stefano Pioli è seconda con due punti sullae tre sue ...Alla quindicesima giornata di Serie A, ultima del 2022, lasconfigge laper tre reti a zero , ottenendo tre punti fondamentali, dato che ora in classifica lasi trova terza, ...La Juventus è in fase di crescita dopo un inizio molto difficile e con la sesta vittoria consecutiva ha raggiunto anche il terzo posto in classifica in Serie A. La partita contro la Lazio ha ..."Juve, Allegri alla sosta. Milan in corsa grazie al VAR e a un autogol" scrive il QS sulla sua prima pagina quest'oggi. Vittoria per 3-0 per la Juventus grazie alla doppietta di Moise Kean e alla rete ...