Juventus | El Nacional | “Bianconeri su Ferran Torres”

(Di lunedì 14 novembre 2022)- Laha terminato la sua prima parte di stagione con una vittoria per 3-0 contro la Lazio di Sarri, concludendo un filotto di 6 gare senza subire goal. Laha concluso la prima parte di Campionato, battendo al squadre dell’ex Sarri per 3-0, concludendo una fila di 6 vittorie, senza subire una rete. Buone notizie per Allegri che avrà molti meno punti di distacco rispetto alle ultime giornate dalle prime posizioni rispetto alle prime giornate. Per la dirigenza Agnelli non ci sono problemi legati solo al campo ma anche al mercato, dove ivogliono rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Laavrebbe messo nel mirino. Secondo gli spagnoli di El ...

La Lazio continua ad avere richieste elevate, ma non è l'unica difficoltà per lain tal ... Secondo 'El', in Spagna, sarebbero tre i giocatori sulla lista del tecnico, per rimpiazzare ...Non solo lanel futuro di Milinkovic - Savic. Stando infatti all'ultima indiscrezione da 'El', un altro grande club europeo potrebbe muoversi per il centrocampista della Lazio, si ...Continuano a rincorrersi le voci relative a un possibile interessamento della Juve per Ferran Torres. Secondo quanto riportato da El Nacional, il classe 2000 no ...Calciomercato Juventus, opzione gradita per Savic è proprio la Vecchia Signora ma un 'nuovo' club potrebbe inserirsi: i dettagli.