Juventus | Allegri | «Stiamo facendo cose ottime L’abbiamo vinta così»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Massimiliano, allenatore della, ha parlato dopo la vittoria contro la Lazio: le sue dichiarazioni Massimilianoha parlato a Dazn dopo Juve-Lazio. JUVE RITROVATA – «I ragazzi in questo ultimo mese e mezzo hanno fatto. Non era facile oggi, giocare contro di loro non è semplice. Abbiamo avuto pazienza di chiude le traiettorie di passaggio e un buon possesso palla, normale siano calati i loro ritmi. Entrati Di Maria, Chiesa, Paredes stesso che sono cambi importanti. Hanno alzato la qualità tecnica e abbiamo avuto una buona gestione della palla». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

AGI - Sesta vittoria consecutiva in campionato per una Juventus ritrovata, che batte la Lazio e chiude in crescendo il proprio 2022, portandosi al terzo posto in classifica. La squadra di Allegri sale a 31 punti. Al termine della partita vinta 3-0 dalla Juventus sulla Lazio l'autore della doppietta Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di DAZN. La doppietta della sorpresa recente di Allegri regala altri tre punti a una Juventus che vince ancora senza subire gol, supera la Lazio e si porta al terzo posto in classifica in solitaria.