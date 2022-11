Calciomercato.com

Commenta per primo La rivincita di5 partite fa tutto il mondo bianconero, e non solo, voleva la testa diservita su un piatto d'argento, a prescindere dal possibile sostituto che sarebbe potuto/dovuto arrivare. Oggi, dopo 5 clean sheet consecutivi e 5 vittorie di seguito in campionato finalmente ...... visto che la Juventus era in quel momento un pugile suonato alle corde, proprio lì è salito in cattedra il cuore bianconero con gli uomini ditrascinati da un super Kostic , decisivo sia in ... Juvemania: Allegri stravince contro Sarri, difesa imbattuta senza Bonucci 5 partite fa tutto il mondo bianconero, e non solo, voleva la testa di Allegri servita su un piatto d’argento, a prescindere dal possibile sostituto che sarebbe potuto/dovuto arrivare. Oggi, dopo 5 cl ...Vincere era auspicabile ma francamente inpronosticabile, bastava vedere la differenza delle panchine e dello stato di forma delle due squadre, ma nonostante tutto i bianconeri sono stati capaci di vin ...