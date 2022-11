Corriere dello Sport

La Juventus si è rimessa (definitivamente) in moto, chiudendo il 2022 con numeri che fanno tornare alla mente di Max Allegri e di quelle dei tifosi le cavalcate storiche alla base del ciclo di ......sofferto sulle palle perse a centrocampo ola nostra metà campo, non sui lanci lunghi. La sensazione dal campo è che sul primo gol forse eravamo un po' larghi". Si aspettava questa"... Juve, dentro lo spogliatoio: la frase motivazionale per caricare i giocatori Dietro la rinascita dei bianconeri ci sono anche le parole dei miti del passato: dopo la citazione di Scirea prima della partita contro l'Inter, è stata la volta di Omar Sivori ...Su Corsport: "Juve in salto triplo". Sesta vittoria consecutiva per Allegri, che va alla sosta con dieci punti di distacco dal Napoli La squadra di Sarri, con tante assenze, ...