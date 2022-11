Judo | i ranking olimpici aggiornati | Italia virtualmente qualificata in 13 categorie su 14!

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sono trascorsi ormai quasi cinque mesi dall’inizio del percorso di qualificazione delverso i Giochidi Parigi 2024, che si concluderà il 23 giugno 2024 con l’assegnazione di 372 pass a cinque cerchi. L’sta ottenendo dei risultati importanti nel World Tour nelle ultime settimane e questo si riflette inevitabilmente anche sulle graduatorie di qualificazione olimpica, come dimostra l’ultimo aggiornamento pubblicato dall’IJF. Il Bel Paese ad oggi sarebbe infatti qualificato per Parigi 2024 in tredicidi peso su quattordici e potrebbe quindi partecipare anche alla prova mista a squadre. Il movimento tricolore al momento non otterrebbe il pass solo nei pesi massimi maschili, con Lorenzo Agro Sylvain che comunque non è così lontano dall’obiettivo e potrà giocarsi le sue carte nei prossimi 19 ...

OA Sport

In palio, oltre alle medaglie europee, punti potenzialmente molto importanti nelmondiale a squadre che garantirà 5 pass individuali (1 per ciascun Continente) a cinque cerchi al termine del ......i più grandi del, i campioni. Link Sponsorizzato Stefano ha affrontato una sessione di qualificazione contro i migliori atleti delle varie regioni, ottenendo una buona posizione nella... 'Maurizio racconta': ginnastica artistica, rebus specialisti. Nel judo serve la meritocrazia Campi Salentina - Stefano Santo, classe 2008, atleta esordiente della Scuola Arti Marziali “DOJO ARASHI” di San Cesario di Lecce, della categoria Under 15 ...Global "Judo Apparel Market” (2023-2028) research report is a professional and in-depth study on the current state of ...