John Aniston è morto | addio al padre di Jennifer Aniston e star de I Giorni della Nostra Vita

(Di lunedì 14 novembre 2022)a 89 anni. L’attore era meglio conosciuto come Victor Kiriakis, il malvagio cattivosoap I. L’annuncio è stato dato dalla figlia,(exserie tv Friends), tramite il suo account Instagram, che scrive che il decesso è avvenuto l’11 novembre 2022.ha iniziato a interpretare Victor nel 1985. La sua ultima apparizione risale all’episodio andato in onda venerdì negli Stati Uniti. I suoi altri ruoli televisivi includevano Mad Men, The Paul Reiser Show, American Dreams, Una mamma per amica, My Big Fat Greek Life, ...

QuiQuotidiano on-line

McLeod). La vita è un'eco: otteniamo ciò che diamo. (David DeNotaris). Puoi andare fin dove ... (Jennifer). Frasi brevi sulla vita divertenti. L'ironia è un'arma invincibile , il sorriso è ...I più celebri Il campione della nazionale di rugby Will Carling ,Kennedy Junior , il ... neonata morta: aveva dormito nel lettone dei genitori di Monica Coviello Jennifere il bikini più ... Jennifer Aniston, pace fatta e ammirazione per il padre John Aniston Terribile notizia per i fan dell’amata attrice hollywoodiana che ha comunicato a tutti che è morto il suo dolce padre John Anthony Aniston. L’interprete lo ha comunicato con un post scritto sui social ...Jennifer Aniston si confessa senza filtri in un'intervista al magazine " Allure ", che le dedica la copertina di dicembre. L’attrice 53enne appare in bikini e in splendida forma. La fidanzatina d'Amer ...