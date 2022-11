Jennifer Aniston | “Le ho provate tutte per rimanere incinta”

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Ho cercato dima non ha funzionato”.si confessa senza filtri in un’intervista al magazine “Allure”, che le dedica la copertina di dicembre. L’attrice 53enne appare in bikini e in splendida forma. La fidanzatina d’America rivela che in passato le hadavvero, tra cui la fecondazione in vitro, pur di aver un figlio ma senza successo. “Ho cercato di– ha detto l’attrice – è stato un percorso difficile per me, quello di avere un figlio… Ho fatto ricorso alla fecondazione in vitro, bevevo tè cinese, ho tentato di tutto. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto, ‘Congela gli ovuli, fai un favore a te stessa’. E’ che non ci pensi così eccomi qui oggi. La nave è ...