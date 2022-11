La Gazzetta dello Sport

Justin, il 23enne ricevitore dei Vikings, la domina come non si vedeva fare dai tempi di Moss, per citare una gloria di Minny. Chiude con 193 yards di prese, un touchdown e la presa a una mano al quarto down a fine regolamentari. Jefferson incanta, i Vikings domano i Bills al supplementare. Rodgers rilancia i Packers