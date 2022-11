Jeff Bezos | patrimonio da 124 miliardi in beneficenza | ecco a chi andrà gran parte delle sue fortune

Il fondatore di Amazondonerà in beneficenza la maggioranza della sua ricchezza, pari a 124 miliardi di dollari , devolvendola alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere coloro che si battono per l'unità a ...darà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio personale. 124 miliardi. Lo farà nei prossimi anni, o comunque mentre sarà ancora in vita. Lo ha detto il fondatore di Amazon in ...Il magnate americano pronto a devolvere una consistente fetta del suo patrimonio (124 miliardi di dollari) per la lotta al cambiamento climatico e non solo ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...