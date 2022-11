Jeff Bezos darà la maggior parte del proprio patrimonio da 124 miliardi in beneficenza

(Di lunedì 14 novembre 2022) L'annuncio del fondatore di Amazon in un'intervista esclusiva alla Cnn. L'imprenditore, tra gli uomini più ricchi del mondo, donerà la sua fortuna nei prossimi anni a progetti contro il cambiamento climatico e in grado di lenire le tensioni politiche e sociali nel mondo

Non vediamo l'ora di vedere cosa farai con questi 100 milioni', ha twittato Lauren Sanchez , la compagna di. 'Farò del mio meglio per fare del bene con questi soldi', ha cinguettato in ...donerà in beneficenza la maggioranza della sua ricchezza, pari a 124 miliardi di dollari, devolvendola alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere coloro che si battono per l'unità a ...Il patron di Amazon è intenzionato a sostenere la lotta al cambiamento climatico e i gruppi che si oppongono alle divisioni politiche e sociali ...Jeff Bezos darà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio personale che ammonta a circa 124 miliardi di dollari. Lo ha annunciato lo stesso fondatore di Amazon ...