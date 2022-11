James Gunn si rivolge ai fan della DC | Quali personaggi vorreste per la prima volta al cinema?

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il nuovo co-CEO dei DC Studiosè approdato di recente su Mastodon, alternativa a Twitter, chiedendo ai fanDCvorrebbero vedere per lasul grande schermo. La notizianomina dia co-CEO dei DC Studios assieme a Peter Safran ha colto di sorpresa l'intero mondo dell'entertainament. Il nuovo impegno del regista non gli impedirà di promuovere GuardianiGalassia Vol. 3 per contoMarvel, in arrivo il prossimo anno, ma si dedicherà poi a tracciare il futuroDC. Nel frattempo,è di recente approdato su Mastodon, nuova piattaforma social alternativa a ...

Soltanto a inizio meseè diventato co - presidente dei DC Studios insieme al produttore di The Suicide Squad , Peter Safran, quando il brand è stato acquisito dalla Warner Bros. Discovery, e già il regista sta ...La notizia della nomina dia co - CEO dei DC Studios assieme a Peter Safran ha colto di sorpresa l'intero mondo dell'entertainament. Il nuovo impegno del regista non gli impedirà di promuovere Guardiani della ...Il nuovo co-CEO dei DC Studios James Gunn è approdato di recente su Mastodon, alternativa a Twitter, chiedendo ai fan della DC quali personaggi vorrebbero vedere per la prima volta sul grande schermo.Un interessante sondaggio è stato lanciato da James Gunn per i prossimo film DC. Quale supereroe nuovo vogliono vedere i fan