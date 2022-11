Ivanka Trump | pretty in blue al matrimonio della sorella Tiffany

Sull'altare accanto a Tiffany c'era, fra le damigelle,in un abito celeste chiaro e scarpe con tacco argentate. Seduti in prima fila Erice la fidanzata Kimberly Guilfoyle e Donald Jr ...Alla cerimonia, c'erano tutti: dall'ex presidente degli Stati Uniti alla sua primogenita, dalla ex first lady Melaniaalla mamma della sposa Marla Maples.Tiffany Trump, la quarta figlia dell’ex Presidente degli Stati Uniti, ha sposato Michael Boulos nel weekend. Il matrimonio è stato spettacolare e fiabesco e l’ha vista salire sull’altare in un meravig ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...