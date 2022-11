Ivanka Trump alle nozze della sorella col vestito di Grace Kelly

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Quello di Tiffanye di Michael Boulos è il classico matrimonio all’americana. Archi di fiori, sposa in abito voluminoso, damigelle abbinate in colori pastello, tanti piccoli paggetti biondi, la cerimonia all’aperto. I classici canoni statunitensi ci sono tutti, qui però parliamo delledi due miliardari, che hanno fatto tutto in grande stile, davanti a 500 invitati festanti. Gli sposi Donald e TiffanyLa sposa è Tiffany, figlia dell’ex presidente Donalde di Marla Maples, seconda moglie del tycoon dopo Ivana. Ha 29 anni e una carriera come assistente legale alla Georgetown University Law Center. Lo sposo è invece Michael Boulos, figlio del miliardario di origini libanesi e nigeriane Massad Boulos. Il 25enne Michael lavora come uomo d’affari. I due si sono conosciuti nel 2018 ...