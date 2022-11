Italia U21 | Cambiaso out per infortunio | al suo posto Nicolato chiama Filippo Terracciano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo le varie defezioni della Nazionale maggiore, anche il commissario della Nazionale Under 21, Paolo, è costretto a fare i conti con un. L’esterno del Bologna, Andrea, infatti, ha dovuto abbandonare il ritiro della squadra ed al suoè stato convocato il giocatore dell’Hellas Verona,. In vista dell’amichevole contro la Germania, che andrà in scena sabato 19 novembre alle 17:30 al Del Conero di Ancona, dunque, c’è un importante cambio nella lista dei ragazzi a disposizione di. SportFace.

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di- Germania, match valevole per un test amichevole in vista degli Europei di categoria del prossimo anno. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sfideranno la compagine teutonica per prepararsi agli ...La lista dei convocati dell'per l'amichevole del 19 novembre contro la Germania: i dettagli Il commissario tecnico dell'italiana, Paolo Nicolato, ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole del 19 ...ANCONA In vista dell'amichevole del 19 novembre (17.30) al Del Conero di Ancona tra le Nazionali Under 21 di Italia e Germania, il Ct azzurro Paolo Nicolato ha diramato la lista dei ...CONVOCATI AMICHEVOLI: Sandro Tonali (Italia), Ismael Bennacer (Algeria), Pierre Kalulu (Francia U21), Malick Thiaw (Germania U21), Rade Krunic (Bosnia), Aster Vrankcx (Germania U21). Mg Torino ...