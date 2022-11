Italia | Mancini perde pezzi | Cristante | Frattesi e Scamacca lasciano il ritiro di Coverciano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Archiviata la prima parte di stagione per quanto concerne campionati e coppe europee, è tempo di concentrarsi sulle Nazionali con alcune amichevoli e, soprattutto, con l’imminente inizio dei Mondiali di Qatar 2022. Come noto l’non sarà presente alla rassegna iridata, ma dovrà disputare due amichevoli contro Albania ed Austria. In vista di questi impegni il commissario tecnico Robertosarà costretto a rinunciare ad altri tre giocatori: il centrocampista del Sassuolo, Davide, il centrocampista della Roma, Bryane l’attaccante del West Ham, Gianlucahanno lasciato ildiper problemi fisici. I tre ragazzi in questione, dunque, con ogni probabilità torneranno in campo direttamente nel 2023 con i rispettivi club ...

... ora Kean potrebbe giocarsi le sue carte per tornare nell'orbita di un'a cui servirebbero ... Magià in passato ha riconosciuto le qualità del bianconero (pensiamo anche alla doppietta ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "convoca ...Come noto l’Italia non sarà presente alla rassegna iridata, ma dovrà disputare due amichevoli contro Albania ed Austria. In vista di questi impegni il commissario tecnico Roberto Mancini sarà ...Dopo Parisi, che ha sostituito Emerson Palmieri, il ct della Nazionale Roberto Mancini, in vista delle amichevoli con Albania ed Austria, ha chiamato anche l'attaccante del Sassuolo ...