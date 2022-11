Italia-Germania Under21 | amichevole | programma | orario | tv | probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il calcio non si ferma, nonostante l’arrivo dei Mondiali in Qatar. Così come la selezione maggiore di Roberto Mancini, anche la squadra Under 21 di Paolo Nicolato sarà impegnata in un’internazionale, ospitando i pari età dellail prossimo 19 novembre allo stadio Dal Conero di Ancona. Il Ct ha convocato 25 giocatori in vista di questa partita, con alcune novità rispetto ai precedenti raduni. Prima chiamata per i centrocampisti Cesare Casadei (Chelsea), Franco Tongya (Odense) e per l’attaccante Cristian Volpato (Roma), tornano in gruppo il portiere Marco Carnesecchi (Cremonese) e le punte Lorenzo Lucca (Ajax) e Matteo Cancellieri (Lazio) oltre a Riccardo Calafiori (Basilea), che prende il posto di Fabiano Parisi chiamato in Nazionale A. Franove precedenti, con due successi azzurri, ...