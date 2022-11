Italia | Di Lorenzo scuote Napoli | “Sarebbe un sogno vincere lo Scudetto”

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’si sta preparando a Coverciano per le due amichevoli con Albania ed Austria. Due amichevoli che, in un periodo come questo, dovrebbero servire a preparaci al Mondiale. Mondiale che guarderemo ancora una volta da casa. In conferenza ha parlato Di, rispondendo a tantissime domande sul suo, la conferenza di DiSul gruppo del– “Noi delcercheremo di portare l’entusiasmo di questo avvio di stagione. Con l’avvicinarsi del Mondiale aumenta di più il dispiacere, affronteremo le amichevoli nel migliore dei modi. Io guarderò il Mondiale, dispiace non essere presenti, dobbiamo ripartire tutti insieme. Per chi tifo? Per il calcio, che vinca il migliore”. Sullo– “un ...

A Diè stato chiesto per chi tiferà al Mondiale in Qatar, dato che l'non sarà presente. 'Per il calcio. Spero in una bella competizione. La guarderò, che vinca il migliore...' Il ...Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana. "Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello, dobbiamo continuare così. Per i ...Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sulla stagione degli azzurri.