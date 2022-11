Italia | azzurri al lavoro a Coverciano | prove tattiche e partitella in vista dell’Albania

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Archiviata la prima parte di stagione per campionati e coppe europee, la Nazionalena di Roberto Mancini si è ritrovata al centro tecnico diper preparare le due amichevoli contro Albania ed Austria. Glihanno svolto una seduta di allenamento incentrata su esercitazioni tecnico-ed unaa ranghi misti su campo ridotto. Come riportato in precedenza Bryan Cristante, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca hanno lasciato il ritiro dopo pranzo per problemi fisici. Intanto il commissario tecnico ha schierato in campo un 3-4-3 con Meret tra i pali, difesa a tre composta da Scalvini, Bonucci e Bastoni, mentre a centrocampo Di Lorenzo, Barella, Verratti e Dimarco; in attacco Zaniolo, Raspadori e Grifo. L’altro modulo provato da Mancini è il 3-5-2 con Ricci, Gatti e ...