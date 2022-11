Italbasket vince in Georgia 85-84 e stacca il pass per i mondiali

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – L’si qualifica per i2023 che si disputeranno tra Filippine, Indonesia e Giappone. Gli azzurrino ilcon due turni d’anticipo grazie al sofferto successo per 85-84 a Tbilisi contro la. Top scorer per gli azzurri Spissu e Tessitori con 15 punti. L'articolo proviene da Italia Sera.

TBILISI (GEORGIA) - Biglietto staccato: ai Mondiali di basket del 2023 che si giocheranno fra Filippine, Giappone e Indonesia, l'Italia ci sarà. Dopo la sconfitta in volata di venerdì contro la Spagna, Roma, 14 novembre 2022 - grande festa per l'Italia: gli azzurri hanno battuto la Georgia 85-84 a Tbilisi e si sono matematicamente qualificati per i campionati del mondo 2023 di pallacanestro, in programma dal prossimo agosto. Con due giornate rimanenti nel gruppo L, l'Italia raggiunge la qualificazione matematica alla fase finale della FIBA World Cup 2023 vincendo al fotofinish una battaglia sportiva molto intensa.