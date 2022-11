Istanbul | Turchia ' respinge' le condoglianze degli Usa

(Di lunedì 14 novembre 2022) La' leUsa per le vittime dell'attentato di. Lo fa sapere il ministero dell'Interno turco, per il quale gli Stati Uniti "sostengono i terroristi", in ...

... ma la sua realizzazione segnerebbe un ulteriore rafforzamento dei legami trae Russia, ... "L'area interessata già in passato dal progetto è quella della Tracia, a nord - ovest di. In ...Il sindaco dieletto con l'opposizione, Ekrem Imamoglu, ha visitato tutti i negozi della ... Si stanno avvicinando le elezioni in", ha detto all'ANSA un altro negoziante che ritiene, ...Una forte esplosione ha scosso il centro turistico e commerciale di Istanbul, di via Indipendenza vicino a piazza ... con una frase a “sospetti su chi attenta contro l’unità della Turchia”, un’accusa ...Il terrorismo torna a insanguinare la Turchia. Alcuni video diffusi sui social media mostrano una grande fiammata esplodere in pieno giorno tra le migliaia di passanti che affollavano il cuore dello s ...