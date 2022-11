Istanbul | chi è Ahlam Albashir | la donna ritenuta colpevole dell’attentato

è la presunta attentarice 'entrata dalla Siria' La donna arrestata per l'attentato che ha ucciso ieri a6 persone ha confessato di essere entrata illegalmente in Turchia dalla regione di ...Alcuni video diffusi sui social media mostrano una grande fiammata esplodere in pieno giorno tra le migliaia di passanti che affollavano il cuore dello shopping di, nei pressi di piazza ...Una forte esplosione ha scosso il centro turistico e commerciale di Istanbul, di via Indipendenza vicino a piazza ... Erdogan ha accennato con una frase a “sospetti su chi attenta contro l’unità della ...La donna, riferisce l'agenzia Anadolu, ha confessato di aver agito su ordini dati da Kobane dal partito curdo armato Pkk ...