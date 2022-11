Istanbul | arrestato l’attentatore La Turchia accusa il Pkk

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ieri pomeriggio è stata piazzata una bomba in Istiklal Caddesi, l’affollata via dello shopping. Sono morte almeno sei persone

Ventidue arresti per la strage diche domenica 13 novembre ha causato sei vittime e 81 feriti. Ad annunciarlo il ministro dell'Interno turco Souleyman Soylu. Tra gli arrestati anche chi avrebbe piazzato la bomba nella via ...Attentato addai servizi di Erdogan il presunto responsabile, il ministro dell'Interno Soylu punta il dito contro i curdi del Pkk Attentatodai servizi di Erdogan il ...A sinistra la donna ritenuta all'origine dell'attentato a Istanbul, in un fermo immagine tratto da un video. A destra gli investigatori sul posto. Foto Ansa/Twitter È stata arrestata la persona che ...