Istanbul | arrestata l' autrice dell' attentato in centro Il ministro dell' Interno | «Strage causata da Pkk e dai siriani sostenuti dagli Stati Uniti» Sei morti

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il bilanciosale nelle ore in cui le autorità turche fanno sapere che tra i 43 fermati nella serata e nella notte c'è anche la presunta...

...donna di nazionalità sirianadalle autorità turche nella notte, insieme perchè ritenuta responsabile dell'attentato che ha causato la morte di 6 persone e decine di feriti ieri a, ......siriana che ieri avrebbe depositato l'esplosivo nella centralissima via Istiklal di, causando la morte di 6 persone e il ferimento di altre decine di passanti. La donna è stata...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...