Istanbul | arrestata l' autrice dell' attentato Il ministro dell' Interno | «Addestrata dal Pkk | Usa ipocriti» Il partito curdo | «Non c' entriamo

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il bilanciosale nelle ore in cui le autorità turche fanno sapere che tra i 43 fermati nella serata e nella notte c'è anche la presunta...

...della persona responsabile dell' attentato che domenica ha ucciso almeno sei persone a, ... "La persona che ha piazzato la bomba è stata. Secondo le nostre conclusioni, l'...ROMA " Una donna di nazionalità siriana è stataquesta mattina insieme ad altre 46 persone, tutte accusate di aver preso parte all'...l'esplosivo nella centralissima via Istiklal di, ...E’ stata arrestata la responsabile dell’attentato di Istanbul: si tratta di una donna di nazionalità siriana che ha confessato di essere stata addestrata dal Pkk, il Partito dei Lavoratori del ...La deflagrazione nel pomeriggio del 13 novembre, in una via dello shopping. Un arresto - di una donna siriana - e poi le accuse. Il presidente Erdogan: «Attacco vile» ...