Irene Pivetti | dopo la politica oggi è cassiera in un ristorante

E' completamente cambiata la vita di, ex Presidente della Camera, ex conduttrice televisiva e anche ex imprenditrice, da quando ha preso in mano, come si legge sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Gente, il ...ha cambiato vita e ora gestisce un ristorante sociale a Monza. Sembrano lontanissimi i tempi in cui, parlamentare, venne eletta presidente della Camera, la più giovane che l'Italia abbia ...La politica, gli amori e i guai giudiziari, l'ex presidente della Camera: «Mi sono detta: “La mia vita non finisce qui”» ...Dalle stelle alle stalle, dagli altari alle polveri: frasi idiomatiche per sintetizzare il concetto che la vita è una ruota che gira.