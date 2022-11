Inter | Zhang Jindong in difficoltà | in due anni persi 13 miliardi di patrimonio

...anni siede sulla panchina dell'con la quale ha rinnovato il contratto quest'anno. Inzaghi percepisce 5 milioniper guidare i nerazzurri, con scadenza di contratto nel 2024. La proprietà di...La famigliaMerita rispetto, ha investito 800 milioni ed ha dato tanto al calcio italiano e all'. E' giusto che dopo la pandemia non si sfoggino più investimenti milionari, bisogna essere ...Zhang Jindong perde ancora posizioni nella classifica degli ... tra i principali azionisti di Suning.com e persona a cui fa capo la catena di controllo dell'Inter, continua a perdere posizioni. Se ...Notizia shockante in casa Inter: le perdite economiche di Zhang Jindong vanno oltre le previsioni. Nuovi guai per il boss di Suning.